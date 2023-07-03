На Украине заявили, что не пойдут на уступки России ради продления зерновой сделки

По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Россия "должна четко придерживаться своих обязательств"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украина не намерена идти на уступки России, чтобы продлить зерновую сделку. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Мы не должны идти на какие-либо уступки России ради продления зернового коридора. Это Россия <...> должна четко придерживаться своих обязательств", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано.

30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент не видит доводов в пользу продления договоренностей.

В новость была внесена правка (23:41 мск) - уточняется дата в четвертом абзаце, верно - 18 мая Россия объявила.