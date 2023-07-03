МЭР РФ: компании могут не раскрывать связанную с санкционными рисками информацию

Как уточнили в ведомстве, несмотря на возобновление раскрытия финотчетности с 1 июля, некоторые постановления кабмина продолжают действовать

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские компании не будут раскрывать связанную с санкционными рисками информацию, несмотря на возобновление раскрытия финансовой отчетности с 1 июля. Некоторые соответствующие постановления кабмина продолжают действовать, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

Российские компании с 1 июля должны раскрывать финансовую отчетность, так как право не раскрывать ее или делать это в ограниченном объеме закончило свое действие.

"В настоящее время остаются действующими ряд постановлений правительства Российской Федерации, связанных с раскрытием некоторых сведений и изданных с учетом санкционных рисков. Например, действует постановление правительства от 4 апреля 2019 г. №400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона "Об акционерных обществах" и федерального закона "О рынке ценных бумаг", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе министерства, в текущих условиях в целях дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования необходимо оптимальное раскрытие информации, но за исключением чувствительных с санкционной точки зрения данных.

Как при этом отметили в пресс-службе, проект соответствующего правового акта, которым будет соотносится перечень закрываемой информации с основаниями для ее закрытия, уже подготовлен при участии Минэкономразвития.

О раскрытии отчетности компаниями

Право не раскрывать финансовую информацию или делать это частично появилось у российских компаний в марте 2022 года. В конце марта 2023 года правительство РФ подготовило перечень мер по расширению инвестиционной активности в экономике, а также на стратегической сессии в кабмине определило пять направлений для развития российского финансового рынка. Говоря об одном из направлений, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов озвучивал предложение кабмина возобновить определенное раскрытие информации эмитентами, чтобы не нанести им вреда.

Банк России и Минфин РФ продолжают выступать за раскрытие финансовой отчетности, при этом министерство допускает, что могут быть исключения.