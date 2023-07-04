Продажи автомобилей с пробегом в России во II квартале выросли на треть

По данным исследования "Авито авто", средняя цена на такие машины составила 599 тыс. рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россияне во II квартале стали на треть чаще покупать автомобили с пробегом по сравнению с прошлым годом, приводятся данные в исследовании "Авито авто".

При этом, по данным сервиса, по итогам II квартала средняя цена на такие авто выросла на 8,9% по сравнению с I кварталом года и составила 599 тыс. рублей.

"По данным экспертов, в апреле - июне текущего года продажи на рынке [подержанных авто] выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.

В топ-5 брендов по продажам в апреле - июне вошли "Автоваз", Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

"Интерес российских покупателей к автомобилям с пробегом продолжает расти. Так, во II квартале 2023 года продажи авто с пробегом в ценовом сегменте свыше 3 млн рублей выросли на 144,6% год к году, в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей - на 120%, а продажи авто с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей за год увеличились на 20,8%", - отметил управляющий директор "Авито авто" Кирилл Вотяков, чьи слова приводятся в исследовании.

Наиболее востребованные модели

Самой продаваемой моделью на рынке подержанных автомобилей со средней ценой от 3 млн рублей по итогам II квартала стала Toyota Land Cruiser. На ее долю пришлось 3,3% от продаж в этом ценовом сегменте, а средняя цена составила почти 5,5 млн рублей. На втором месте по объему продаж - BMW X5 (6,4 млн рублей), на третьем - Toyota Camry (3,5 млн рублей).

В ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей первое место заняла Toyota Camry, на долю которой пришлось 4,3% от продаж в этом сегменте. Средняя цена автомобиля составила 2,2 млн рублей. На втором месте - Kia Sportage (почти 2 млн рублей), а третье место разделили Toyota RAV4 (2,1 млн рублей) и Hyundai Creta (1,8 млн рублей).

Рейтинг наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей до 1,5 млн рублей первое место по итогам II квартала заняла Lada Priora. На ее долю пришлось 3,7% от продаж, а средня цена составила 280 тыс. рублей. На второй позиции - Lada Granta (495 тыс. рублей), а на третьей - Lada 2114 Samara (150 тыс. рублей).