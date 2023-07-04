"Известия": в России предложили освободить резидентов ОЭЗ от налога на сверхприбыль

По данным газеты, речь идет о резидентах, которые осуществляли капитальные вложения в 2018 и 2019 годах, но их проекты не превысили 50% планируемой производственной мощности

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТТП) предлагает освободить резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) от налога на сверхприбыль. Об этом во вторник пишет газета "Известия", которая ознакомилась с заключениями бизнес-объединения по законопроекту, подготовленными к его второму чтению в Госдуме.

Ссылаясь на письмо с заключениями палаты в адрес главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, газета сообщает, что ТПП предлагает освободить от налога на сверхприбыль резидентов, которые осуществляли капитальные вложения в 2018 и 2019 годах, но их проекты не превысили 50% планируемой производственной мощности.

"Согласно закону, доходы, полученные такими компаниями в 2021-2022 годах, приравниваются к сверхприбыли, тогда как фактически они были получены не за счет выгодной конъюнктуры рынка, а по причине завершения инвестиционного цикла и выхода проекта на плановую мощность", - сказал "Известиям" президент ТПП Катырин.

По данным "Известий", палата предлагает не учитывать при расчете платежа сумму капитальных вложений и компаний, не являющихся резидентами ОЭЗ.

Госдума 28 июня приняла в первом чтении законопроект о налоге для крупных компаний на сверхприбыль предыдущих лет. Налог на сверхприбыль - дополнительный прямой корпоративный налог или акциз, который компании выплачивают помимо стандартных налогов с прибыли, оборота. Он применяется к части прибыли компании или предприятия, превышающей ее средний размер за определенный предшествующий период. Налог вводится в том случае, если правительство считает, что увеличение стандартной налоговой нагрузки для всех участников рынка неприемлемо, но конкретная отрасль или фирмы, используя удачную конъюнктуру, зарабатывают достаточно, чтобы за счет нее можно было увеличить отдачу в бюджет. Как правило, налог на сверхприбыль взимается в периоды острого бюджетного дефицита и служит инструментом восполнения недостающих финансовых средств. При этом его ставки могут достигать 80-100%.