На Сахалине реконструкцию порта Корсаков планируют завершить в 2027 году

В частности, на объекте предполагают построить инфраструктуру по добыче, хранению и переработке рыбы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены завершить реконструкцию морского порта Корсаков (один из главных портов региона) на юге Сахалина в 2027 году. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Уже в этом году мы приступим к развертыванию строительных работ. Есть амбициозный план - завершить первый этап в 2025 году, второй этап - в 2027 году. Предстоит провести дноуглубление, сделать порт-убежище, построить инфраструктуру по добыче, хранению и переработке рыбы. Основная команда инвесторов сформирована, ожидаем положительное заключение экспертизы по гидротехническим сооружениям будущего порта до 7 августа", - приводятся слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

Глава региона назвал модернизацию Корсаковского порта ключом к экономическому развитию Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Сахалинская область достигла рекордной отметки по объему инвестиций - 270 млрд рублей. Еще одно из достижений - 60% финансовых вложений было направлено в несырьевой сектор. В этом году сахалинские власти намерены побить собственный рекорд и привлечь 290 млрд рублей инвестиций.

Перспективы для привлечения инвесторов на острова дают также индустриальные парки. В этом году в Южно-Сахалинске должны завершить строительство агропромышленного парка, в котором будут созданы мощности для хранения и переработки сельхозпродукции. В следующем году планируется сдать нефтегазовый индустриальный парк, где будут локализованы сервисы по обслуживанию проектов. Кроме того, есть планы по созданию технопарка по переработке леса. По словам главы региона, технопарки создают хорошую базу для промышленного и социального развития Сахалинской области.