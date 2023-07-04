Квартиры на вторичном рынке Москвы и Петербурга подешевели с начала года

Квадратный метр жилья подорожал в 63 из 70 городов, вошедших в исследование портала "Мир квартир"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости РФ за первое полугодие 2023 года увеличилась на 4,9%, до 100,8 тыс. рублей, при этом в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи зафиксирована отрицательная динамика. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В целом по городам РФ квадратный метр городской недвижимости на вторичном рынке подорожал на 4,9%, до 100,8 тыс. рублей. При этом квадратный метр в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи несколько "просел", - говорится в материалах.

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Уточняется, что квадратный метр с начала года подорожал в 63 городах из 70, вошедших в исследование, а в семи подешевел. Сильнее всего цены росли в Пензе (+17,4%), Новокузнецке (+16,6%), Магнитогорске (+16,3%), Челябинске (+16,2%), Тольятти (+12%), Кирове (+11,4%), Владикавказе (+11,4%), Астрахани (+10,9%), Нижнем Тагиле (+10,8%) и Кургане (+10,8%). Отрицательная динамика зафиксирована в Калининграде (-3,1%), Санкт-Петербурге (-1,9%), Москве (-1,6%), Сочи (-1,5%), Перми (-1,2%), Белгороде (-1%) и Севастополе (-0,6%).

Цены на жилье в первом полугодии снизились на наиболее перегретых рынках, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "В целом по РФ вторичный рынок недвижимости показал себя более устойчивым в этом году, чем первичный: квартиры на нем подорожали сильнее и в большем количестве городов. В отличие рынка новостроек, где из-за льготной и "околонулевой" ипотеки надувался ценовой пузырь, "вторичка" не была столь перегрета. Поэтому она оттягивала часть спроса с сегмента строящегося жилья", - сказал собеседник агентства.