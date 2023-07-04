Глава Минфина США обсудила с послом КНР экономические вопросы перед визитом в Пекин

В ведомстве отметили, что Джанет Йеллен подняла вызывающие обеспокоенность вопросы, а также подчеркнула важность совместной работы экономик двух стран над глобальными вызовами

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила в понедельник макроэкономические вопросы с послом Китая в Вашингтоне Се Фэном в свете предстоящей поездки в Пекин. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы финансового ведомства.

"Сегодня Йеллен встретилась с послом Китайской Народной Республики Се Фэном. Откровенная и продуктивная беседа способствовала продолжению усилий по поддержанию открытых каналов связи и ответственному управлению двусторонними американо-китайскими отношениями в свете предстоящей поездки министра в Пекин. [На переговорах] Йеллен подняла вызывающие обеспокоенность вопросы, а также подчеркнула важность совместной работы двух крупнейших экономик над глобальными вызовами, в том числе над макроэкономическими и финансовыми проблемами", - отметили в министерстве.

Как проинформировало 2 июля финансовое ведомство, министр посетит Пекин с 6 по 9 июля для проведения серии встреч с должностными лицами высокого ранга. 18-19 июня визит в Китай совершил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом, главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И.