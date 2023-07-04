Пассажиропоток Хабаровского аэропорта за полгода вырос на 29%

Самыми популярными направлениями внутри страны стали Москва, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Владивосток и Иркутск

ХАБАРОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Хабаровск за полгода обслужил на 29% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"За 6 месяцев текущего года в международном аэропорту Хабаровск обслужили 981 тыс. пассажиров, что на 29% больше, чем в прошлом году. По совокупному объему пассажиров, обслуженных за 6 месяцев 2023 года, аэропорт уже превысил допандемийные показатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на внутренних направлениях услугами авиакомпаний воспользовались 928 тыс. пассажиров, на международных - 53 тыс. пассажиров. Наиболее популярными внутренними направлениями стали Москва, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Владивосток и Иркутск. На международных воздушных линиях самым востребованным оказался остров Пхукет в Таиланде, в тройку популярных направлений также вошли рейсы в Китай - Харбин и Пекин.

В аэропорту Хабаровск с начала года обслуживались 17 авиакомпаний, выполняющие рейсы по 41 направлению. Наибольшее количество пассажиров перевезли авиакомпании "Аврора", "Аэрофлот" и S7.

За прошедшие полгода впервые были выполнены рейсы в Улан-Батор в Монголии авиакомпанией Hunnu Air, возобновлены международные рейсы "Авроры" в Харбин и Пекин. Сразу два перевозчика - "Аэрофлот" и iFly - впервые приступили к выполнению прямых рейсов между Хабаровском и Санкт-Петербургом. Спустя 10 лет возобновились прямые регулярные полеты в Минеральные Воды. Авиакомпания "Россия" приступила к выполнению рейсов в Красноярск.

Сообщается, что на июль намечен старт полетов "Аэрофлота" из Хабаровска на Пхукет и открытие прямых рейсов из Хабаровска в Улан-Удэ авиакомпанией "Россия". Также аэропорт совместно с перевозчиками активно прорабатывает вопросы увеличения частотности выполняемых полетов по наиболее популярным направлениям и расширения международного сообщения.