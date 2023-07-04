Глава МИД Японии не стал раскрывать сумму замороженных в стране активов России

Ёсимаса Хаяси отметил, что по этому вопросу его государство продолжит тесное сотрудничество со всеми заинтересованными странами

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси не стал раскрывать сумму российских активов, замороженных японскими властями после начала СВО, воздержавшись также от комментариев на тему того, планирует ли его страна использовать их для финансирования восстановления Украины. Эта тема была поднята во вторник в ходе регулярной пресс-конференции главы японского внешнеполитического ведомства.

"Объем активов России, замороженный нашей страной, не разглашается. И я хотел бы воздержаться от рассуждений на тему наших дальнейших действий в этой связи", - заявил Хаяси, отвечая на вопрос журналистов о сумме замороженных российских активов и возможности их использования для финансирования восстановления Украины. В то же время Хаяси подчеркнул, что по этому вопросу Япония продолжит тесное сотрудничество со всеми заинтересованными странами, в первую очередь - со странами Группы семи.

Правительство Японии вводило уже несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации на Украине. В санкционные списки, предполагающие заморозку активов в случае их обнаружения на территории Японии, входит уже более 1 тыс. человек и более 100 организаций из РФ. Кроме того, японской стороной были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, который курирует работу по заморозке, реинвестированию и поиску возможностей конфискации российских активов, ранее сообщил, что точная сумма суверенных активов России, замороженных странами ЕС после начала СВО, составляет €207 млрд. По его словам, Еврокомиссия обсуждает возможность использования доходов от российских активов для финансирования восстановления Украины. По расчетам европейских чиновников, эти доходы могут составлять порядка €3 млрд в год.