Росфинмониторинг обнаружил новую схему мошенничества с криптокошельками

По словам замдиректора финразведки Германа Негляда, злоумышленники предлагают россиянам заплатить так называемый налог на легализацию с целью вывода средств

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества, связанную с криптокошельками. Об этом заявил заместитель директора финразведки Герман Негляд в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.

"Из относительно нового - так называемый налог на легализацию. Мошенники звонят и предлагают его заплатить. Мошенничества появились после появления информационных сообщений о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают "помощь" по выводу этих средств", - заявил Негляд, отвечая на вопрос о новых схемах мошенничества.

Он отметил, что мошенники в кредитно-финансовой сфере работают преимущественно в интернете и с инвестиционными проектами. Негляд добавил, что в 2022 году сотрудники правоохранительных органов по информации Росфинмониторинга раскрыли 11 финансовых пирамид. Кроме того, было возбуждено более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.