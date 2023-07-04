Карчаа заявил, что подключение ЗАЭС к резервной ЛЭП повышает уровень ядерной безопасности

Линия находится в рабочем состоянии, но будет использоваться в качестве запасной

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Подключение Запорожской АЭС (ЗАЭС) к резервной линии электропередачи 330 кВ существенно повышает уровень ядерной безопасности на станции. Об этом во вторник заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Накануне Международное агентство по атомной энергии сообщило, что ЗАЭС спустя четыре месяца вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Линия находится в рабочем состоянии, но будет использоваться в качестве запасной.

"Сейчас в связи с подключением линии 330 кВ у нас появилась резервная система электропитания энергоблоков на случай, если питание по линии 750 кВ по тем или иным причинам прекратится. Это существенным образом повышает уровень того, что мы называем ядерной безопасностью", - сказал Карчаа.

Собеседник агентства напомнил, что всего ЗАЭС подключена к шести линиям 330 кВ, ячейки от которых находятся на Запорожской ТЭС. "Вооруженные силы Украины в прошлом году последовательно уничтожали ячейки на открытых распределительных устройствах. С особым варварством они уничтожали те ячейки, которые связывали Запорожскую ТЭС с российской энергосистемой", - отметил Карчаа.

Он добавил, что до недавнего времени в условиях того, что АЭС не генерирует электроэнергию, единственным источником электроснабжения станции оставалась линия 750 кВ. "Это создавало серьезные риски, потому что в случае, если линия отключалась, а это происходило время от времени, нам приходилось переходить на дизельные генераторы, которые можно рассматривать только как резервный источник электроснабжения кратковременного использования", - подчеркнул собеседник агентства.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.