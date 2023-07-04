Дегтярев заявил, что создание нового НПЗ принесет региону до 4 млрд рублей налогов в год

По словам губернатора Хабаровского края, завод значительно увеличит объем переработки нефти

ХАБАРОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Хабаровский край сможет получить до 4 млрд рублей налогов в год дополнительно с реализацией проекта строительства нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в интервью для ГТРК "Дальневосточная".

"[Планируется] строительство нового НПЗ. Практически на выходе решение, крупнейший инвестор - наш российский и зарубежный. [Завод] будет построен под Хабаровском, он и глубину переработки, и объем переработки нефти значительно увеличит. Прибыльность этого мероприятия <...> вырастает в разы, а значит - вырастет налоговая база. Если все получится, мы налогов до 3-4 млрд [рублей] плюсом будем получать", - сказал Дегтярев.

В Хабаровском крае работает два НПЗ - в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. На Хабаровском НПЗ обрабатывается порядка 4,6 млн тонн в год, в январе этого года на предприятии вышли на 5 млн тонн. Там модернизированы мощности. Есть проект по увеличению объемов переработки до 10-15 млн тонн.