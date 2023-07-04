Росфинмониторинг согласовал на 100 тыс. рублей порог переводов без открытия счета

Заместитель директора финразведки Герман Негляд в интервью "Российский газете" рассказал, что в России есть институт упрощенной идентификации для некоторых операций

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг совместно с ЦБ и банками согласовал порог ограничения денежных переводов без открытия счета суммой в 100 тыс. рублей. Об этом заявил заместитель директора финразведки Герман Негляд в интервью "Российский газете", опубликованном во вторник.

"Мы выступили с предложением свыше определенного порога проводить не упрощенную, а полную идентификацию клиента. Чем выше сумма, тем выше потенциальные риски, когда, например, многомиллионная операция совершается в рамках упрощенной идентификации через подставное лицо либо на основе похищенных персональных данных. Для расчетов по электронным средствам платежа схожая норма давно работает", - заявил Негляд "Российской газете".

Он отметил, что в РФ уже есть институт упрощенной идентификации для некоторых операций. "То есть имеется некое несоответствие, когда по переводам без открытия счета такого порога для упрощенной идентификации нет. Поэтому речь только о пороге перехода с упрощенной на полную, и могу сказать, что сейчас это уже не 60, а 100 тыс.", - заключил Негляд.

В марте 2023 года Росфинмониторинг разработал проект федерального закона, согласно которому переводы физических лиц без открытия счета будут ограничены суммой в 100 тыс. рублей. Отмечалось, что законопроект разработан во исполнение поручения правительства РФ и направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, а также финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.