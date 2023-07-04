Социально ориентированные НКО получат привилегии при госзакупках

Как считает глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, изменения позволят увеличить спрос на товары и услуги таких организаций, а также создать условия для их эффективной деятельности

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) получат набор привилегий в закупках товаров, работ, услуг государственными компаниями наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Минэкономразвития России поддержало законопроект палаты "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". По нему предлагается установить, что социально ориентированные НКО при участии в закупках отдельными видами юридических лиц (государственными компаниями), осуществляемых в рамках закона №223-ФЗ, имеют тот же набор прав и привилегий, что и субъекты малого и среднего предпринимательства", - сказал Катырин.

По его словам, изменения позволят расширить спрос на товары, работы и услуги социально ориентированных НКО, увеличить их объем, а также повысить качество благодаря созданию условий для эффективной деятельности и развития этих субъектов.