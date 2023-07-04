В России предложили разрешить самозанятым продавать стороннюю продукцию

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин отметил, что главная задача такого законопроекта заключается в повышении благосостояния российских семей, которые торгуют на маркетплейсах с годовой выручкой до 2,4 млн рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, разрешающий самозанятым, перешедшим на специальный налоговый режим, продавать не только товары своего производства, но и стороннюю продукцию. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня видов деятельности для лиц, перешедших на специальный налоговый режим, и разрешение выставлять на продажу товар не своего производства на торговых площадках", - говорится в пояснительных материалах к документу.

На сегодняшний день действующее законодательство разрешает самозанятым продавать только свою продукцию. По мнению авторов проекта, соответствующее нововведение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

"Чем самозанятые отличаются от индивидуальных предпринимателей, которые имеют право продавать как свою, так и чужую продукцию? Мы считаем, самозанятые ущемлены по отношению к ИП несправедливо. Особенно избыточными эти ограничения кажутся в нынешней непростой экономической ситуации, когда для многих возможность торговать на маркетплейсе - это способ выжить", - пояснил в беседе с ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин.

Он добавил, что главная задача законопроекта заключается в повышении благосостояния российских семей, которые торгуют на маркетплейсах в качестве самозанятых с годовой выручкой до 2,4 млн рублей.

"У самозанятых годовой лимит выручки 2,4 млн [рублей], поэтому пусть продают в этом лимите и зарабатывают. Какая разница, что продавать? Главное - заплатить налоги. А когда "перепрыгнут" эти финансовые рамки, установленные государством, то зарегистрируют индивидуального предпринимателя. Малый бизнес - это основа и будущее экономики России", - заключил депутат.