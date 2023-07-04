В Приморье планируют готовить специалистов по эксплуатации и ремонту авиатехники

Их собираются обучать на базе Дальневосточного федерального университета

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Специалистов по сетевой образовательной программе "Конструкция, технология эксплуатации и ремонта авиационной техники" планируется обучать в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

Возможности подготовки специалистов на базе Дальневосточного федерального университета обсуждались во вторник на встрече губернатора края Олега Кожемяко и руководством компании "Аэрофлот техникс".

"Стоит задача - создать условия, при которых в ДВФУ будет создан профильный учебный центр с возможностью последующего обучения в Московском авиационном институте и с возможностью приглашения столичных специалистов к нам, во Владивосток. И, конечно, наши колледжи, которые очень уверенно шагают по системе "Профессионалитета", по системе демонстрационных экзаменов, по подготовке технических специалистов, - все они тоже включатся в процесс. Считаю, что это очень хорошее начинание - готовить таких специалистов здесь, у нас, на территории Приморского края", - подчеркнул Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.

Как подчеркнули в "Аэрофлот техникс", потребность в выпускниках заявленной программы очень высокая - необходимо минимум 70 специалистов по эксплуатации и обслуживанию авиационной техники, 50 - по ремонту агрегатов и комплектующих. Благодаря стратегическому положению университета во Владивостоке, здесь возможно организовать подготовку и развитие авиационных кадров для всего Дальнего Востока.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в настоящее время в компании ежегодно проходят практику более 300 студентов. Учащиеся могут трудоустроиться уже после третьего курса. В доступе для них - оснащенные новейшим оборудованием рабочие места, возможности для изучения передовых направлений и уникальных методик обслуживания авиационной техники, а также работа среди профессионалов.

"Мы сохранили авиастроительное образование в Арсеньеве и намерены его в дальнейшем развивать. Сейчас компания "Аэрофлот техникс", которая занимается обслуживанием авиационных судов, прибыла сюда, чтобы создать систему подготовки и обучения непосредственно в нашем аэропорту Владивостока, который объединяет многие авиационные компании. Компания обладает высокими компетенциями, ей многие доверяют. И самое главное - уровень подготовки выпускников будет соответствовать международными требованиям", - подчеркнул Олег Кожемяко.