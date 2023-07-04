Трутнев назвал недостаточным число компаний, вошедших в преференциальный режим на Курилах

Заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что острова являются форпостом России и жизнь здесь должна быть более активной

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев остался недоволен работой чиновников из-за небольшого количества компаний, вошедших в преференциальный режим на Курильских островах (Сахалинская область).

"Инвесторы на 20 лет освобождены от налогов на прибыль, имущество, обнулены транспортные и земляные налоги, страховые взносы установлены на уровне 7,6%, то есть в 4 раза ниже обычной ставки. Сам по себе механизм предоставления налоговых льгот упрощен: достаточно направить в налоговый орган соответствующее уведомление. Такие уведомления сегодня существуют от 14 компаний. По-разному можно относиться к жизни и работе, но я считаю, что это крайне недостаточно", - заявил Трутнев во вторник в ходе совещания по вопросу функционирования преференциального режима на островах.

Полпред раскритиковал работу чиновников как федеральных, так и сахалинских.

"<...> Обычно не начинаю совещание с выводов, но мы уже здесь полдня поработали, считаю работу Корпорации развития Дальнего Востока по развитию Курильских островов недостаточной. Я считаю, что большее внимание развитию Курил надо проявлять и руководству Сахалинской области. Коллеги, острова уникальные, это форпост Российской Федерации, здесь жизнь должна быть как можно более активной, а пока проекты, на которые мы приезжаем, построены Александром Георгиевичем Верховским (АО "Гидрострой" - прим. ТАСС). Мы ему, конечно, за это благодарны, но, если он будет единственным инвестором на Курильских островах, наверное, это будет немножечко неправильно", - сообщил Трутнев на совещании.

Ранее сообщалось, что Трутнев прибыл в Сахалинскую область 3 июля. На Сахалине он ознакомился с планами развития морского порта Корсаков и работой по подъему затонувших судов в Корсаковском районе, провел совещание о работе единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" и по вопросу реализации инвестиционных проектов на территории Сахалинской области, посетил строительную площадку жилого комплекса "Уюн парк".

4 июля вице-премьер посетил остров Итуруп (Курильские острова, Сахалинская область). Перед вылетом полпред осмотрел в аэропорту Южно-Сахалинска новый пассажирский терминал, который готовится к запуску в эксплуатацию. На Итурупе он посетил ряд промышленных объектов и провел совещание о функционировании преференциального режима на Курильских островах.

О режиме

Новый преференциальный налоговый режим для компаний, реализующих проекты на Курильских островах, вступил в силу в начале 2022 года. Инвесторы, зарегистрированные на Курилах после 1 января 2022 года, на 20 лет с даты регистрации в качестве налогоплательщика (но не позднее чем до 31 декабря 2046 года) освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. Обнулены транспортный и земельный налоги. Страховые взносы установлены на уровне 7,6%.