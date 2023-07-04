ГТЛК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Решение принято из-за отсутствия у компании чистой прибыли

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Акционер ГТЛК принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года из-за отсутствия чистой прибыли. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с отсутствием у акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" чистой прибыли по итогам 2022 года распределение прибыли не производить. Дивиденды по итогам работы за 2022 год не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли", - отмечается в сообщении.

Чистый убыток ГТЛК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2022 года составил 55,8 млрд рублей против 0,99 млрд рублей прибыли в 2021 году. В ГТЛК отметили, что это максимальный убыток по МСФО в истории компании.

ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. 100% акций компании находится в федеральной собственности.