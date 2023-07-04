Об этом сообщила Росавиация

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Аэропорт Внуково возобновил работу с 08:00 мск после введения временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта подтвердили ТАСС, что Внуково работает в штатном режиме.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во Внуково с 05:10 мск 4 июля по причинам, независящим от аэропорта. Как сообщил источник, 14 рейсов было перенаправлено из Внуково в другие аэропорты столицы.