4 июля, 05:07,
обновлено 4 июля, 05:22

Аэропорт Внуково возобновил работу

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Об этом сообщила Росавиация

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Аэропорт Внуково возобновил работу с 08:00 мск после введения временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

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"С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта подтвердили ТАСС, что Внуково работает в штатном режиме.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во Внуково с 05:10 мск 4 июля по причинам, независящим от аэропорта. Как сообщил источник, 14 рейсов было перенаправлено из Внуково в другие аэропорты столицы. 

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