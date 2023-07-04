2ГИС запустил иммерсивные 3D-карты с детально прорисованными зданиями и деревьями

С июля такие модели зданий доступны в 11 городах - Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саратове и Вологде

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Картографический сервис "2ГИС" запустил иммерсивные 3D-карты с более высокой детализацией, включая подробно отрисованные достопримечательности городов и разные виды деревьев в скверах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"2ГИС переходит на новый уровень детализации 3D-карт: теперь на них можно рассмотреть детали зданий и парков - вплоть до того, какие деревья растут в том или ином сквере. Объекты можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. В зависимости от времени суток меняется режим отображения реалистичных моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днем. Такие карты создают эффект погружения и называются иммерсивными", - сообщили в пресс-службе.

С июля иммерсивные 3D-модели зданий доступны в 11 городах - Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саратове и Вологде, отметили в пресс-службе.

Обновлять карты будут постепенно, подчеркнули в пресс-службе. В ближайшее время на платформе начнут отображаться новые виды деревьев и кустарников, например пальмы, изображения которых заготовлены для южных городов. Также добавится сезонность - зимой деревья будут отображаться без листьев.

Также сервис вскоре планирует увеличить количество детально отрисованных достопримечательностей, добавить такие объекты в разных городах, и более подробно прорисовать растительность во дворах - на картах можно будет увидеть озеленение улиц, дворов и частных кварталов, подчеркнули в сервисе.

Помимо этого, изменения на картах коснутся и зоопарков в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, пояснили в компании. На месте вольеров можно будет увидеть иконки с изображением животных, которые там обитают. В будущем на дорогах планируют прорисовать объемные автомобильные дороги с реалистичными уровнями развязок и актуальной разметкой.

"Размер скачиваемых карт для городов не изменился, иммерсивные модели будут показываться при наличии устойчивого интернет-соединения", - уточнил ТАСС руководитель технологического отдела 2ГИС Дмитрий Демченко.