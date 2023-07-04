Российский рынок акций перешел к снижению ведущих индексов

К 10:17 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,37%, индекс РТС - на 0,62%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов, но затем индекс Мосбиржи и индекс РТС перешли к снижению, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,15%, до 2 798,02 пункта, индекс РТС прибавлял 0,04%, достигая 993,34 пункта

К 10:17 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 783,62 пункта (-0,37%), индекс РТС находился на уровне 986,78 пункта (-0,62%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,15%, до 88,83 рубля, евро - на 0,36%, до 96,99 рубля, юань прибавлял 0,85%, достигая 12,286 рубля.