Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин отметил, что нарушений в функционировании НПС "Самур", ЛПДС "Махачкала" и НПС "Геджухская" не выявлено

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Нефтепровод Баку - Новороссийск работает штатно после землетрясения в Каспийском море, произошедшего в понедельник. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"3 июля в 23:01 в акватории Каспийского моря произошло землетрясение с эпицентром в 95 км юго-восточнее города Дербент на глубине 60 км магнитудой 5,9 и интенсивностью 4,5-5 баллов. По результатам обследования объектов нефтепровода Баку - Новороссийск, находящихся в зоне воздействия землетрясения (в радиусе 250 км от эпицентра) - НПС "Самур", ЛПДС "Махачкала", НПС "Геджухская" - фактов нарушения их функционирования не выявлено. Магистральный нефтепровод работает штатно", - сказал он.

Как информировал ранее центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, в ночь на 4 июля в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 80 км к северо-востоку от города Хачмаз, очаг залегал на глубине 35 км. Подземные толчки ощущались в Баку и ряде районов страны.