ФНС и ФССП будут обмениваться данными для защиты прав мобилизованных

Выполняющие задачи СВО мобилизованные имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ будут обмениваться информацией для обеспечения прав и законных интересов мобилизованных в рамках приостановки исполнительного производства, сообщается на сайте кабмина.

Необходимые для этого изменения утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"По закону мобилизованные, выполняющие задачи специальной военной операции, имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов. Передача сведений из федеральной налоговой службы в федеральную службу судебных приставов позволит оперативно подтверждать статус мобилизованных и их право на приостановление исполнительного производства", - говорится в сообщении.

В материалах министерства поясняется, что изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и для обеспечения соблюдения прав владельцев этих долговых инструментов.

"Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций Российской Федерации на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг Российской Федерации невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций", - отмечается в материалах Минфина