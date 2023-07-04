Российские банки в I полугодии выдали автокредитов на рекордные 600 млрд рублей

Это на 13% больше показателей аналогичного периода 2021 года, сообщили в ВТБ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские банки, по оценке ВТБ, в первом полугодии 2023 года выдали автокредитов на 600 млрд рублей, это на 13% больше показателей аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"По оценке ВТБ, за первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд рублей, на 13% превысив результат половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили около 125 млрд рублей. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май - порядка 118 млрд рублей", - указали в пресс-службе.

При этом сам банк с начала года оформил клиентам 53,8 тыс. автокредитов на сумму более 66 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше результата первого полугодия 2022 года и на 42% - 2021 года. Как уточнили в пресс-службе, регионами - лидерами по объему выданных ВТБ средств в июне стали Москва и Подмосковье (более 3,9 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (около 1,5 млрд рублей), а также Республика Татарстан (более 810 млн рублей) и Краснодарский край (свыше 750 млн рублей).

"Несмотря на сезон летних отпусков, в июне рынку автокредитования удалось установить исторический рекорд продаж. Это связано с реализацией отложенного спроса прошлого года, когда в сегменте наблюдались серьезные изменения, и некоторые клиенты предпочли отложить покупку транспортных средств, дожидаясь стабилизации рынка. В то же время рынок автокредитования "разгоняет" поступление китайских брендов, а также расширение производства отечественной промышленности. Свое влияние оказывает увеличение доли дилеров на рынке машин с пробегом и новых финансовых программ, позволяющих оперативно купить такие авто", - прокомментировал итоги полугодия вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.

Вместе с тем в пресс-службе банка отметили, что в условиях роста стоимости новых машин продолжает увеличиваться средний размер одного автокредита. Так, по итогам июня в структуре выдач ВТБ этот показатель составил 1,24 млн рублей, увеличившись на 11 тыс. рублей к показателю мая и примерно на 51 тыс. - января 2023 года. При этом наибольшей популярностью пользуются автомобили Lada - c ними в январе - июне ВТБ проводил около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Kia с долей в выдачах 8,8%, Omoda - 7,6%, Hyundai - 7,1%. Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в список лидеров (около 4% сделок).