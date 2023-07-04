Банк России назвал кризис 2022 года самым сложным с 2014 года

В регуляторе отметили, что поддержать спрос на кредитование удалось в том числе с помощью временного субсидирования процентных ставок со стороны правительства и быстрой нормализации денежно-кредитной политики

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Среди трех масштабных кризисных периодов в России в 2014-2015, 2020 и 2022 годах последний из них оказался самым сложным. Об этом говорится в опубликованном во вторник проекте доклада Банка России на тему антикризисных мер.

"Среди трех кризисных периодов самым сложным был 2022 год, но также он оказался наиболее успешным с точки зрения поддержки кредитования. Несмотря на значительный рост ставок в экономике, в отличие от 2014 года, в 2022 году удалось избежать кредитного сжатия", - указали авторы доклада.

В ЦБ отметили, что поддержать спрос на кредитование удалось в том числе с помощью временного субсидирования процентных ставок со стороны правительства России и быстрой нормализации денежно-кредитной политики. "Однако меры по субсидированию процентной ставки могут применяться ограниченно, например по отдельным сегментам или в течение периода, когда ДКП нацелена на обеспечение финансовой стабильности. В противном случае такое субсидирование несет риски чрезмерного бюджетного дефицита и дисбалансов на рынке", - подчеркнули в регуляторе.

Кроме того, авторы доклада указали на важность своевременного выхода из антикризисных мер. "Антикризисные меры носят временный характер, так как важно своевременно выходить из послаблений и повышать устойчивость российских банков к будущим возможным шокам", - напомнили в ЦБ РФ.