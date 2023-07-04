Украина отключила линию электропередачи 750 кВ, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС

Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Украина минувшей ночью отключила Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС. Об этом сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Сегодня в 01:07 мск <...> они (Украина - прим. ТАСС) берут и отключают 750-ю Днепровскую линию", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия-24.

Накануне Международное агентство по атомной энергии сообщило, что ЗАЭС спустя четыре месяца вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Линия находится в рабочем состоянии, но будет использоваться в качестве запасной. Как ранее заявил ТАСС Карчаа, подключение Запорожской АЭС к резервной линии электропередачи 330 кВ существенно повышает уровень ядерной безопасности на станции.

Ранее советник главы Росэнергоатома сообщал ТАСС, что до восстановления линии 330 кВ электроснабжение АЭС осуществлялось только по Днепровской линии 750 кВ. Она оставалась единственным источником электричества для станции. Это, по его словам, создавало серьезные риски.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.