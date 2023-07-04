В Ингушетии введут налоговые преференции для участников IT-отрасли

Меры предусматривают установление нулевой налоговой ставки в отношении прибыли, а также снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения

МАГАС, 4 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены на законодательном уровне ввести в регионе налоговые и иные преференции для участников IT-кластера для развития отрасли в регионе. Об этом во вторник заявил в ходе ежегодного послания Народному собранию (парламенту) глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В нашем регионе количество IT-компаний невелико, и предоставление льгот для данной отрасли станет значительным стимулом для их развития и создания новых компаний. Для поддержания IT-отрасли подготовлены проекты законов республики, предусматривающие установление для аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, нулевой налоговой ставки в отношении прибыли, подлежащей зачислению в республиканский бюджет, а также снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения", - сказал Калиматов.

Он также отметил, что для обеспечения вводимых в строй предприятий республики квалифицированными кадрами ведется работа по формированию потребности в специалистах рабочих профессий с глубиной планирования на 5 лет.

Ранее Калиматов сообщал ТАСС, что до 2030 года планируется создать первый в Ингушетии IT-парк стоимостью 800 млн рублей при поддержке АО "Кавказ.РФ" в рамках модели экономического развития региона. Парк "Орион" будет создан для локализации участников IT-кластера региона, в частности, резидентов Центра инновационных разработок.

Кроме того, в ближайшее время в республике планируется открытие первого колледжа, который будет заниматься подготовкой специалистов в IT-сфере. Сообщается, что для преподавания в учебном заведении будут привлечены зарубежные специалисты.