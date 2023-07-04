Титов сообщил, что доля МСП на рынке облигаций составляет около 1,5%

По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, она достигает 330 млрд рублей при общем его объеме корпоративных облигаций в 20 трлн рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Доля малых и средних предприятий (МСП) на рынке корпоративных облигаций составляет 330 млрд рублей при общем его объеме в 20 трлн рублей. Об этом уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил в ходе заседания Столыпинского клуба на тему "Трансформация российской экономики: от госкапитализма к развитию конкуренции и предпринимательства".

"Сегодня 13 трлн рублей из 20 трлн корпоративных облигаций в России - это облигации нефтегазовой отрасли, банков и других финансовых институтов, железнодорожного транспорта, институтов развития и государственных агентств - то есть секторов, близких к государству. МСП - лишь 330 млрд рублей, меньше 1,5% рынка", - заявил он.

Титов предложил снизить требования к эмитентам корпоративных облигаций. По его мнению, банки должны в большей степени принимать облигации в качестве залога по банковским кредитам. "Для последнего должны существовать специальные линии рефинансирования Банком России коммерческих банков - как раз под покупку этих облигаций", - добавил бизнес-омбудсмен.

Титов также указал на важность расширения системы инвестиционных вычетов, которые должны составлять 50% от суммы инвестиций, и распространяться не только на налог на прибыль, но и на прочие налоги. Срок предоставления такого вычета, по его мнению, нужно установить в пределах 10 лет.