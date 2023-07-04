Путин заявил, что более 80% сделок между РФ и Китаем проводится в рублях и юанях

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Свыше 80% коммерческих сделок между Россией и КНР осуществляется в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах. Так, например, более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляется уже в рублях и юанях. Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества - прим. ТАСС) в 2022 году превысила 40%", - сказал он на онлайн-саммите ШОС.

Президент также отметил, что объемы торговли России со странами ШОС в 2022 году увеличились более чем на треть. "Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации [сотрудничества]. Эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми, - продолжил он. - Торговля России с государствами - членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть - [на] 37%, достигнув рекордных 263 млрд долларов. А за январь - апрель нынешнего года прибавила еще 35%".

Как указал Путин, РФ принимает самое активное участие в реализации дорожной карты ШОС о переходе на национальные валюты во взаимной торговле, одобренной на предыдущем саммите в Самарканде. "Такую работу важно продолжать, принимать скоординированные меры по устранению регуляторных барьеров, налаживанию необходимой платежной инфраструктуры, созданию независимой финансовой системы. Дальнейшему укреплению региональной интеграции несомненно поспособствует воплощение в жизнь стратегии экономического развития ШОС до 2030 года", - подчеркнул он.

"Россия выступала и выступает за наращивание сотрудничества государств нашего объединения в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, связи, цифровизации и высоких технологиях", - резюмировал российский лидер.