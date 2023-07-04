Литва предложила ЕС запретить новые контракты с Росатомом с сохранением действующих

По словам главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса, это успокоило бы государства, зависящие в сфере ядерной энергетики от сотрудничества с российской госкорпорацией

ВИЛЬНЮС, 4 июля. /ТАСС/. Литва предлагает Евросоюзу запретить заключать новые контракты с российской госкорпорацией "Росатом", но при этом сохранить действие ранее подписанных контрактов. Об этом во вторник в интервью радиостанции Ziniu Radijas заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы предлагаем запретить заключение с Росатомом новых контрактов, а подписанные ранее пусть продолжают действовать", - заявил министр. По его мнению, это успокоило бы государства, зависящие в сфере ядерной энергетики от сотрудничества с российской госкорпорацией.

Глава МИД считает, что ввести санкции против Росатома надо без промедлений. По оценке Ландсбергиса, дискуссии по этому вопросу в ЕС "идут слишком вяло".