Директор по маркетингу "ВКонтакте" покинул компанию

В компании отметили, что Александр Володин планирует присоединиться к новому проекту ранее ушедших гендиректора организации Марины Красновой и вице-президента по технологиям и разработке VK Александра Тоболя

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Директор по маркетингу социальной сети "ВКонтакте" Александр Володин покинул компанию и планирует присоединиться к новому проекту ранее ушедших гендиректора "ВКонтакте" Марины Красновой и вице-президента по технологиям и разработке VK Александра Тоболя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе соцсети.

"Директор по маркетингу "ВКонтакте" Александр Володин покинул компанию", - рассказали в пресс-службе.

Володин присоединился к VK в 2015 году, занимал должность директора по развитию и партнерствам в "Одноклассниках", с 2020 года был директором по развитию и коммуникациям единой видеоплатформы VK. В 2021 году занял должность директора по маркетингу "ВКонтакте".

Володин, чьи слова передала пресс-служба, сообщил, что присоединится к новому проекту ранее покинувших соцсеть Красновой и Тоболя.

В понедельник в пресс-службе VK сообщили, что генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, а также технический директор соцсети Александр Тоболь покидают компанию, с 3 июля "ВКонтакте" управляет специальная управляющая команда из представителей топ-менеджмента VK и представителей менеджмента "ВКонтакте".