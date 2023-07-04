РНКБ начал выдачу льготных образовательных кредитов под 3%

Сумма кредита может составлять до 5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ начал выдачу льготных образовательных кредитов с господдержкой по ставке 3%. Сумма кредита может составлять до 5 млн рублей, но не должна превышать стоимости обучения, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе банка.

"Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предлагает образовательные кредиты с государственной поддержкой по льготной ставке 3%. <…> Сумма кредита может составлять от 10 тыс. до 5 млн рублей, но не должна превышать стоимости обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит можно взять на оплату любого периода учебы и для любой формы обучения, в том числе дистанционной.

В банке добавили, что на протяжении льготного периода студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Льготный период погашения кредита действует также и на следующие девять месяцев после завершения срока обучения.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием, крупный региональный банк Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 109 тыс. корпоративных клиентов. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.