Росатом начал поставки в Индию изотопов для диагностики онкологических заболеваний

"Циклотрон" впервые в мире наладил коммерческий выпуск генераторов германия-68/галлия-68, что положило начало активной разработке и применению радиофармпрепаратов на основе этих изотопов в России и за рубежом.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" начала поставки российской изотопной продукции в Индию. Об этом во вторник сообщила пресс-служба АО "Русатом Хелскеа" (РХК, дивизион Росатома, объединяющий опыт Госкорпорации в сфере здравоохранения).

"АО "В/О "Изотоп" (входит в РХК) поставило первую партию генераторов германия-68/галлия-68 (Ge-68/Ga-68) производства ЗАО "Циклотрон" (г. Обнинск) в рамках нового контракта с локальным дистрибьютором продукции медицинского назначения Esente Healthcare в Республику Индия", - сообщили в РХК.

Как подчеркнули в компании, это не единичная поставка изотопной продукции в Индию. По условиям контракта, в течение года индийской стороне всего поставят 40 генераторов. Ранее Центральная организация Индии по контролю за стандартами на лекарственные средства выдала при содействии АО "В/О "Изотоп" регистрационное удостоверение на коммерциализацию генераторов Ge-68/Ga-68 российского производителя.

Изотоп Ga-68 применяется в ядерной медицине для диагностики широкого спектра онкологических заболеваний на ПЭТ-сканерах (позитронно-эмиссионная томография) и позволяет проводить более 100 тыс. диагностических процедур во всем мире ежегодно.

ЗАО "Циклотрон" - ведущий российский производитель циклотронных радиоактивных изотопов и источников излучения. Продукция предприятия предназначена для применения в научных исследованиях, промышленности и ядерной медицине, а также востребована в высокотехнологичных космических проектах. "Циклотрон" впервые в мире наладил коммерческий выпуск генераторов германия-68/галлия-68, что положило начало активной разработке и применению радиофармпрепаратов на основе галлия-68 в России и за рубежом.