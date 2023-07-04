ФАС оштрафовала производителя водки "Журавушка" за копирование упаковки конкурента

Согласно заявлению службы, производство продукта было прекращено до вынесения постановления, что послужило основанием для смягчения административной ответственности

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию "МКР", которая занималась производством водки "Журавушка", за копирование упаковки конкурента, выпустившего водку "Журавли", сообщила служба.

"МКР" производило и реализовывало водку "Журавушка". Ее оформление было сходно с ранее введенной в оборот и широко представленной на рынке водкой "Журавли" производства ООО "Парламент продакшн": цветовая гамма этикетки, изображение журавля, а также форма бутылки были скопированы у конкурента. Комиссия ФАС признала действия компании "МКР" нарушением антимонопольного законодательства, возбудила административное дело и наложила на компанию штраф", - говорится в сообщении службы.

Так, компания занималась производством и реализацией алкогольной продукции с использованием оформления, сходного с другим брендом.

Как уточняется в сообщении ведомства, ранее в ФАС поступило заявление от "Парламент продакшн" о нарушении антимонопольного законодательства со стороны "МКР", выразившемся в недобросовестной конкуренции.

"Служба учла тот факт, что производство водки "Журавушка" было прекращено до вынесения постановления - это послужило основанием для смягчения административной ответственности", - отмечается в сообщении службы.