Продажи автомобилей Lada в I полугодии 2023 года выросли на 92,2%

Они составили 27,8 тыс. авто, отметили в компании

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Продажи автомобилей Lada по итогам I полугодия 2023 года увеличились на 92,2%, до 143,6 тыс. авто. Об этом сообщили в пресс-службе "Автоваза". Непосредственно в июне продажи компании выросли в 3,7 раза по сравнению с показателем за июнь прошлого года и составили 27,8 тыс. авто.

"По итогам июня 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что является лучшим результатом в 2023 году и на 272% выше, чем в июне 2022 года, когда автомобильный рынок в России находился под влиянием кризисных явлений. Всего в I полугодии в РФ продано 143 618 автомобилей Lada, что на 92,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом объем производства "Автоваза" в июне этого года увеличился на 110,4% по сравнению с июнем 2022 года и составил 15,4 тыс. авто. Всего за первую половину 2023 года произведено 135,3 тыс. автомобилей, что на 48,7% выше, чем в первом полугодии прошлого года.