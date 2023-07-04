Курс евро на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Доллар поднимался до 89,8 рубля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Курс евро на Мосбирже поднялся выше 98 рубля впервые с 29 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 13:34 мск евро рос на 1,41%, до 98,01 рубля.

К 13:40 мск евро замедлил рост до 97,99 рубля (+0,95%). В то же время доллар прибавлял 1,27%, поднимаясь до 89,8 рубля, а юань рос на 1,86%, до 12,409 рубля.

К 13:50 мск курс евро снова ускорил рост до 98,08 рубля (+1,49%). В то же время доллар прибавлял 1,29%, поднимаясь до 89,84 рубля, а юань рос на 1,87%, до 12,410 рубля.