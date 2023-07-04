На астраханских верфях построили танкер, названный в честь краеведа Сергея Львова

Судно будет использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов

АСТРАХАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Танкер-химовоз, названный в честь выдающегося астраханского краеведа Сергея Львова, построен на верфях в Астрахани. Передача судна заказчику и торжественная церемония поднятия флага прошли на производственной площадке Астраханского судостроительного производственного объединения (АСПО, входит в Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС), передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы даем старт танкеру-химовозу, который будет носить имя нашего земляка Сергея Львова. Сергей Германович стоял у истоков формирования концепции международных связей Астраханской области и именно благодаря этой концепции, его инициативе, его разработкам сегодня успешно развиваются международные связи, которыми успешно располагает регион. Танкер-химовоз будет носить имя нашего выдающегося земляка", - сообщил на церемонии передачи судна губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЮЦСС, танкер-химовоз проекта 00216М "Сергей Львов", будет использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза. Длина судна составляет 141 м, ширина - 16,7 м, экипаж - 13 человек. "Это достойное признание заслуг отца. Он стоял у истоков формирования российско-иранских связей и во многом благодаря его деятельности Астраханская область и Россия достигли успехов в международном направлении", - сообщила присутствующая на церемонии передачи судна дочь Сергея Львова, юрист, общественный деятель Татьяна Львова.

Сергей Львов - астраханский краевед, искусствовед, автор ряда публикаций об истории Астраханской области, он умер в ноябре 2021 года.

Акционерное общество "ЮЦСС" - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия Юга России, входит в акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Производственный дивизион предприятия составляют судостроительный завод "Лотос", АСПО, производственная площадка "Красные баррикады".

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, созданная в соответствии с указом президента России в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. На базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Продукция ОСК экспортируется в 20 стран. -