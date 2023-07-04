Власти Италии заморозили активы граждан России и Белоруссии на сумму €2 млрд

По словам главы итальянского Управления финансовой информации Энцо Серата, на конец июня было заморожено 170 финансовых сделок на имена 80 субъектов

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Итальянские власти заморозили счета, движимое и недвижимое имущество и другие активы россиян и белорусов на сумму около €2 млрд в связи с введенными ЕС санкциями. Такие оценки, как сообщает агентство ANSA, во вторник привел глава итальянского Управления финансовой информации Энцо Серата.

"На конец июня этого года было заморожено 170 финансовых сделок на имена 80 субъектов. Общая сумма замороженных средств составляет более €330 миллионов", - уточнил, в частности, Серата.

Еврокомиссия с 2022 года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискацию замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета 2022 года Еврокомиссия начала активную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной. По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действия западных стран по отношению к активам Москвы не получается упаковать в нормы международного права, а все попытки это легитимизировать обречены на провал.