Матвиенко заявила, что "мощное лобби" противодействует идее денатурации метанола в России

Спикер Совфеда предложила закрепить в законе внесудебный механизм уничтожения изъятого в рамках уголовных дел алкоголя и ввести акциз на весь производящийся в стране этиловый спирт

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Мощное лобби" противодействует идее денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем, заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в правительстве с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Причина массовым отравлением метанолом, по данным Минздрава, это более 1 тыс. человек в год, в том, что метанол, который является сильнодействующим ядом и производится в объеме 4,5 млн тонн в год для нужд химической промышленности, по вкусу и запаху не отличается от этилового спирта", - отметила Матвиенко.

"Для исключения дальнейших смертей и отравлении необходима денатурация метанола, то есть его изменение по вкусу, цвету или запаху. Несмотря на то, что такая возможность подтверждена учеными и химиками, мощное лобби всячески этому противодействует и находит тысячи несуществующих причин", - добавила она.

Акциз на этиловый спирт

Матвиенко заявила о необходимости ввести акциз на весь производящийся в стране этиловый спирт.

"Чтобы кардинально исправить ситуацию <...>, необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, выровнять, чтобы не было этой разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки. При этом уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством", - заявила она.

По словам Матвиенко, у Минфина есть все расчеты и есть готовность реализовать это. "Другого пути справиться с этой проблемой нет", - констатировала спикер Совфеда.

Она напомнила, что Совет Федерации последние семь лет системно занимается темой нелегального алкоголя. Несмотря на принимаемые меры, хотя и удалось достичь значительного снижения нелегального оборота крепкого алкоголя и существенно пополнить федеральный и региональные бюджеты, проблема нелегального алкоголя остается актуальной.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что основная причина заключается в том, что наряду с этиловым спиртом, производящимся для алкогольной продукции и облагающимся высоким акцизом, "в обороте находится идентичный по своим свойствам этиловый спирт, производящийся для нужд медицинской и парфюмерной-косметической отраслей, который не облагается акцизом". "В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%", - указала она.

Матвиенко привела данные за прошлый год, согласно которым при нуждах медицины в 1,6 млн декалитров (дал) медицинского спирта, было произведено 6,8 млн дал, то есть в четыре раза больше реальной потребности. "Куда он уходит? Из этих излишков медицинского спирта объемом 5,2 млн дал было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции. Потери бюджета по оценкам составили 32 млрд рублей", - сказала сенатор.

Внесудебное уничтожение алкоголя

Спикер Совфеда также предложила закрепить в законе внесудебный механизм уничтожения изъятого в рамках уголовных дел алкоголя.

"Ключевым препятствием для уничтожения [нелегального алкоголя] является отсутствие судебных решений из-за сложностей процедуры и затяжного характера процесса доказывания по этим уголовным делам. Необходимо принятие законодательного решения по внесудебному уничтожению, так же как и по административным делам, нелегального алкоголя, изъятого в рамках уголовных дел", - сказала Матвиенко.