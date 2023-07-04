Нидерланды выделили €118 млн в рамках второго в 2023 году пакета помощи Украине

Согласно правительственным документам, около €58 млн планируется потратить на ремонт инфраструктуры, домов и водоочистных сооружений

ГААГА, 4 июля. /ТАСС/. Нидерланды выделяют €118 млн в рамках второго в 2023 году пакета помощи для Украины. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении голландского правительства.

"Средства в размере €93 млн будут выделены из €2,5 млрд, зарезервированных правительством для поддержки Украины в 2023 году, - отмечается в документе. - Еще €25 млн выделяются из бюджета Министерства торговли и развития сотрудничества Нидерландов".

Согласно правительственным документам, около €58 млн планируется потратить на ремонт инфраструктуры, домов и водоочистных сооружений. Еще €25 млн пойдут на приобретение медицинского оборудования и мобильные клиники. Кроме того, €10 млн будут потрачены на экстренную помощь, в том числе спасательные лодки и баржи, необходимость в которых возникла после разрушения Каховской ГЭС.

Что касается €25 млн из бюджета министерства торговли и развития сотрудничества, то они будут доступны в виде субсидий для голландских компаний и организаций гражданского общества, которые хотят принять участие в восстановлении Украины.

В документе также сообщается о том, что дипломат Родерик ван Схревен был назначен специальным посланником по бизнесу и восстановлению Украины. До этого он являлся специальным посланником по трехстороннему сотрудничеству по палестино-израильским территориям. Предыдущий специальный посланник Рон ван Дартел пробыл на своем посту менее месяца в апреле 2023 года и подал в отставку после того, как выяснилось, что он сделал пророссийские высказывания в книге автора Жерара Дилессена. В частности, ван Дартел отметил, что украинцы тоже являются русскими и об этом нельзя забывать.