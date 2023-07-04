Петербург представит экспортный потенциал на форуме "Россия-Африка"

На форуме также планируется обсудить перспективы развития сотрудничества в сфере фармацевтики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Петербург планирует представить весь экспортный потенциал и заключить ряд соглашений на предстоящем форуме "Россия-Африка". Об этом сообщил ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

"Планируется представить весь экспортный потенциал Санкт-Петербурга по тем отраслям, которые наиболее интересны для африканского континента. Это и энергомашиностроение, и судостроение, и агротехнологии, и очистка воды, и фармацевтика. Работа по подготовке к форуму идет полным ходом. Наш стенд будет помогать ориентироваться приходящим делегациям, чтобы напрямую предлагать ту продукцию, которая им может быть интересна. Африканский рынок для нас очень перспективен", - отметил он.

На форуме также планируется обсудить перспективы развития сотрудничества в сфере фармацевтики. "У нас есть совместная петербургско-египетская комиссия, и мы уже сделали свои предложения египетским компаниям", - отметил Соловейчик.

Программа форума Россия - Африка включает более 30 панельных сессий и тематических мероприятий по важнейшим вопросам взаимодействия России и государств Африки. В частности, на повестке программного блока "Экономика нового мира" - перспективы ведения бизнеса в Африке для российских предпринимателей. Эксперты затронут темы расширения делового сотрудничества между Россией и странами Африки, расскажут об их экспортном потенциале в условиях новых вызовов, а также о взаимодействии в области АПК, энергетики и логистики.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".