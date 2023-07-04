СМИ: в России после начала СВО продолжили работать более 80% западных компаний

В числе крупных западных компаний, оставшихся в РФ, называются Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter&Gamble, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Более 80% западных компаний продолжают работать в РФ и приносить доход российскому государству после начала специальной военной операции на Украине. С таким утверждением выступила во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении доклад Киевской школы экономики и неправительственную организацию B4Ukraine.

Как говорится в материале, в РФ продолжают работать 1 146 иностранных компаний из некогда 1 387. Их совокупный оборот оценивается в $213,9 млрд, а прибыль - в $14,1 млрд, из которых в госбюджет РФ было уплачено якобы $3,5 млрд. Как подчеркивает издание, их бизнес не нарушает санкции и является законным.

В числе крупных западных компаний, оставшихся в России, называются Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter&Gamble. F.A.Z. отметила, что нишу, которая образовалась после ухода западных фирм, быстро занимают китайские.

Из 371 германских предприятий, действовавших до начала специальной военной операции на Украине, на российском рынке продолжают работать 262, или 69%, в том числе такой гигант, как Metro AG. По данным исследования, всего в прошлом году на фирмы из ФРГ пришлась якобы вторая по объему сумма налоговых отчислений в госбюджет РФ - в совокупности $402 млн. На первом месте американские компании, которые, как утверждается, уплатили в российскую казну налогов на $712 млн.