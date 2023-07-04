4 июля, 11:25,
обновлено 4 июля, 11:38

Сбор налогов в России за январь - июнь составил 21,6 трлн рублей

Наблюдается прирост по всем основным налогам, кроме налога на добычу полезных ископаемых, сообщила замруководителя ФНС Юлия Шепелева

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сбор налогов в России за январь - июнь 2023 года составил 21,6 трлн рублей. Наблюдается прирост по всем основным налогам, кроме налога на добычу полезных ископаемых. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева.

"За январь-июнь, по оперативным данным Казначейства и нашим, поступления составили более чем 21,6 трлн (рублей - прим. ТАСС). По основным доходообразующим налогам у нас идет прирост, кроме нефтегазовых", - сказала она.

По словам Шепелевой, прирост по страховым взносам за первое полугодие составил около 400 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц - 105 млрд рублей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияШепелева, Юлия Вячеславовна
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