По словам президента, "других таких просто нет"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал Якутск лучшим городом, развивающимся в условиях вечной мерзлоты.

В ходе встречи главы государства с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что готовящийся мастер-план города сделает его "лучшим в мире гордом вечной мерзлоты".

"Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты. Других таких просто нет", - сказал президент.

Григорьев добавил, что в ходе работы над мастер-планом уже пройдена процедура его защиты у помощника президента РФ Максима Орешкина.

Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25-и дальневосточных городов. Идет работа над мастер-планами городов - это 11 региональных центров, девять городов с численностью населения свыше 50 тыс. жителей, три города - с менее 50 тыс. жителей и две столицы БАМа - Тында и Северобайкальск. В этих городах живет больше половины населения Дальневосточного федерального округа.