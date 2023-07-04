Торговая сеть Metro начинает продажи на Ozon

Профессиональный ассортимент торговой сети будет включать более 250 товаров собственных торговых марок и станет доступен пользователям онлайн-площадки по всей стране, сообщили в компании

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Торговая сеть Metro начинает продажи товаров на маркетплейсе Ozon, на первом этапе ассортимент будет включать более 250 позиций, говорится в сообщении сети.

"Профессиональный ассортимент Metro будет включать более 250 товаров собственных торговых марок и станет доступен пользователям онлайн-площадки по всей стране. <…> Metro представит на Ozon товары своих собственных марок, которые созданы прежде всего для кафе, ресторанов и гостиниц, а сейчас станут доступны более широкому кругу покупателей", - сообщает компания.

Продукция торговой сети на маркетплейсе представлена в формате shop-in-shop ("магазин-в-магазине"): на специальной витрине пользователям доступны товары в категориях "Продукты питания", "Товары для дома". Позже будут добавлены категории "Товары для животных", "Дом и сад" и другие. К концу 2023 года ассортимент планируется увеличить в шесть раз - до 1,5 тыс. товарных наименований.

"Для компании Metro в России онлайн-продажи - это важная часть бизнеса, мы входим в топ-3 операторов на рынке e-grocery (по данным InfoLine), с долей доставки более 30% от бизнеса. <…> Благодаря выходу на маркетплейсы мы расширяем географию, ведь пункты выдачи и доставка Ozon охватывают более 50% всего населения России", - сказал директор по электронной коммерции "Metro Россия" Денис Марфутин, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь коммерческий директор направлений FMCG и Food Ozon Арина Князева отметила, что Metro - первый международный оператор торговли, представленный на маркетплейсе. "Мы уверены, что это сотрудничество укрепит тренд на переход FMCG в онлайн. Пользователи все активнее выбирают товары повседневного спроса на мультикатегорийных онлайн-площадках", - добавила Князева.

Metro - один из ведущих международных операторов оптовой торговли. Компания специализируется на реализации товаров для компаний сегмента HoReCa (общепит и гостиничный бизнес) и независимых торговых организаций. В России Metro управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе страны.