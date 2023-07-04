Мишустин отметил востребованность фермерской продукции в России

Премьер-министр РФ заявил о необходимости создания условий для ее попадания сразу на полки магазинов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фермерская продукция в России востребована, нужно создавать условия для того, чтобы она попадала сразу на полки магазинов, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

"Фермерская продукция востребована, ее с удовольствие покупают", - сказал глава кабмина. "Чтобы она попадала в магазины возле дома, необходимо создавать определенные условия", - отметил он.

По его словам, правительство продолжит работать над тем, чтобы личные подсобные хозяйства и фермерские кооперативы могли увеличивать объемы производства. Как заключил Мишустин, это даст возможность не только поставлять на полки магазинов качественные свежие продукты, но и приведет к увеличению рабочих мест на селе.