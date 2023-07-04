4 июля, 12:01

Мишустин отметил востребованность фермерской продукции в России

Премьер-министр РФ заявил о необходимости создания условий для ее попадания сразу на полки магазинов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фермерская продукция в России востребована, нужно создавать условия для того, чтобы она попадала сразу на полки магазинов, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

"Фермерская продукция востребована, ее с удовольствие покупают", - сказал глава кабмина. "Чтобы она попадала в магазины возле дома, необходимо создавать определенные условия", - отметил он.

По его словам, правительство продолжит работать над тем, чтобы личные подсобные хозяйства и фермерские кооперативы могли увеличивать объемы производства. Как заключил Мишустин, это даст возможность не только поставлять на полки магазинов качественные свежие продукты, но и приведет к увеличению рабочих мест на селе. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация