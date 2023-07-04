Президент Ирана отметил потенциал ШОС для развития торговли

Эбрахим Раиси также подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия между членами Шанхайской организации сотрудничества в области энергетики, информационных технологий, промышленности и сельского хозяйства

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет огромный потенциал для развития торговли между государствами - членами объединения. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на 23-м заседании Совета глав государств ШОС.

"Шанхайская организация сотрудничества охватывает более 60% территории Евразийского региона, на которой проживает более 40% населения мира. Это огромный потенциал для развития торговли и углубления экономического сотрудничества в различных формах", - сказал он.

Раиси подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия между членами ШОС в области энергетики, информационных технологий, промышленности и сельского хозяйства. По его словам, это важно в том числе потому, что некоторые участники объединения подвергаются санкционному давлению. В этом контексте он отметил, что западные страны, использующие санкции в качестве инструмента внешней политики, "поставили под угрозу безопасность и экономическое процветание, а также принципы справедливой торговли в мире".

Сегодня ШОС официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения. Республика стала девятым членом организации. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в объединение.