Расследованием энергосбоя в Казахстане займутся Генпрокуратура и Комитет нацбезопасности

Глава правительства страны Алихан Смаилов считает самым важным выяснение причин произошедшего

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов поручил привлечь Генпрокуратуру и Комитет национальной безопасности (КНБ) к расследованию причин энергетического сбоя после аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе на западе страны. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

"Премьер-министр поручил Минэнерго создать рабочую группу из числа экспертов для детального изучения причин произошедших аварий и выявления ответственных лиц. В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, КНБ, комитета энергонадзора министерства энергетики, акиматов (администраций - прим. ТАСС) Атырауской и Мангистауской областей, компаний "Кегок", "Самрук-Энерго", "Казмунайгаз" и независимые эксперты", - говорится в сообщении.

По словам Смаилова, самым важным является выяснение причин произошедшего. "Был ли человеческий фактор. При этом не нужно замыкаться только на вчерашнем инциденте. К нему привела череда непринятия решений, затягивания и игнорирования проблем. Во всем этом нужно объективно разобраться", - сказал он.

При этом премьер поручил подготовить предложения по оперативному устранению последствий аварии, усилению Западной энергетический системы, ее интеграции с Единой энергосистемой Казахстана, расширению резерва генерации для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Глава правительства также потребовал в течение недели подготовить полноценное заключение с подтверждающими документами и предлагаемыми мерами. Кроме того, он поручил в кратчайшие сроки обеспечить стабильную работу энергетических и нефтегазовых предприятий западных регионов.

Энергосбой

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что 3 июля на тепловой электрической станции "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 мощностью 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.

Пресс-служба "Казмунайгаза" информировала, что 3 июля из-за проблем с электроснабжением была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях. Власти Казахстана планируют в течение месяца восстановить объем добычи нефти.

Кроме того, Каспийский трубопроводный консорциум осуществляет прием нефти на нефтеперекачивающих станциях "Тенгиз" и "Атырау" на сниженных режимах после аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате.