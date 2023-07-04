Минтранс Крыма заявил, что Керченскую паромную переправу открыли для грузового транспорта

Для водителей легкового транспорта и пассажирских автобусов движение в Крым и в обратном направлении осуществляется по Крымскому мосту, сообщили в ведомстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, соединяющая Краснодарский край с Крымским полуостровом, открыта только для грузового транспорта. Для водителей легкового транспорта и пассажирских автобусов движение в Крым и в обратном направлении осуществляется по Крымскому мосту, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Минтранса Крыма.

"Министерство транспорта Республики Крым напоминает водителям, что со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по Краснодарскому краю и переправиться в Крым паромами могут только грузовые транспортные средства (большегрузные, малотоннажные): специального назначения, с приоритетными грузами - продуктами питания и товарами первой необходимости - скоропортящимися продуктами, фармацевтическими препаратами, социально значимыми товарами", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что для доставки грузов в Крым водители могут воспользоваться альтернативным автодорожным маршрутом через новые регионы РФ.

В связи с началом активного курортного сезона пи отсутствии авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались многокилометровые пробки. По данным Минтранса Крыма, на утро вторника длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км, время ожидания - до двух часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания 10 минут.