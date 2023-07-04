Кабмин попросили предусмотреть в бюджете средства на модернизацию детских лагерей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что речь идет о небольших деньгах, которые дают колоссальный эффект

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина дать поручение Минфину России заложить в федеральный бюджет средства на продолжение проекта по модернизации инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

"По инициативе Совета Федерации принят закон о запрете перепрофилизации детских оздоровительных лагерей, то есть мы точно сохраним, что осталось, и, конечно, надо все это привести в порядок. Поэтому прошу вас дать поручение Министерству финансов при формировании проекта бюджета на следующую трехлетку предусмотреть необходимые средства для дальнейшего продолжения проекта", - сказала Матвиенко на встрече с председателем правительства.

Она отметила, что речь идет о небольших деньгах, которые дают колоссальный эффект. Спикер Совфеда также поблагодарила правительство за поддержку предложения и реализацию пилотного проекта.

Сенатор напомнила, что в этом году субъектам Федерации были выделены в рамках софинансирования федеральные средства в размере 1 млрд рублей на строительство быстровозводимых модулей в детских лагерях. "К 1 июня за рекордные 100 дней в 15 пилотных регионах России построено 49 жилых корпусов и организовано таким образом 2,5 тыс. новых дополнительных мест в 26 детских оздоровительных организациях. Это позволит отдохнуть этим летом дополнительно более 10 тыс. детей", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что проект доказал свою успешность, его необходимо продолжить. "В этом году уже 47 субъектов РФ высказали готовность принять участие в проекте. На 2024 год 59 регионов заявили о необходимости возведения 127 жилых корпусов, в 43 субъектах - о капитальном ремонте пищеблоков, медицинских блоков", - сказала глава СФ.